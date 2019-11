Sarafina Wollny: Bittere Beichte! Doch sie gibt nicht auf!

Das Sarafina Wollny und ihre Familie via "Social Media" einen Shitstorm nach dem anderen über sich ergehen lassen müssen, ist definitiv nichts Neues. Doch während sich Sarafina dazu meist bedeckt hielt, platzt ihr nun endgültig der Kragen und die spricht Klartext...

Sarafina macht ihren "Hatern"- eine klare Ansage

Wie Sarafina nun via " " verkündet, lässt sie sich von den Anfeindungen einiger Social Media-User nicht weiter unterkriegen. So erklärt sie: "Ich bin weit davon entfernt, als Model gesehen zu werden, aber ICH bin ICH. Ich esse. Ich habe Kurven. Ich habe Narben, denn ich habe eine Vorgeschichte. Einige Leute lieben mich, einige mögen mich, einige hassen mich." Wow! Was für ehrliche Worte, die von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleiben...

Sarafinas Fans stehen ihr bei

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Sarafina damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Jeder ist auf seine Weise einzigartig", "Es ist egal, was andere von dir halten" sowie "Du kannst stolz auf dich sein". Mehr Fan-Support geht definitiv nicht! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Sarafina weiterhin so selbstbewusst zeigt und sich die "Hater"-Kommentare auch in Zukunft nicht zu Herzen nimmt!

