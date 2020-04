Sarafina Wollny: Bittere Bilanz neun Monate nach der Hochzeit

Im Juli 2019 gaben sich und Peter das Ja-Wort. In einem süßen -Post erinnert die 25-Jährige sich nun an ihren großen Tag zurück. Doch sie schlägt auch traurige Töne an.

Sarafina Wollny: Vom Pech verfolgt! Ihr Glück ist zerbrochen

Corona-Krise durchkreuzt ihre Pläne

„Fast ein Jahr ist es jetzt schon her. Krass, wie die Zeit vergeht. Es war so wunderschön, alles perfekt bis aufs kleinste Detail“, schreibt Sarafina zu einem Familien-Schnappschuss, der am Tag ihrer Hochzeit entstanden ist. Eigentlich wollten die beiden an ihrem ersten Hochzeitstag eines der Geschenke einlösen, doch daraus scheint wegen der Corona-Krise nun nichts mehr zu werden.

Kein Wunder also, dass Sarafina kurz vor ihrem Hochzeitstag richtig genervt ist. „Ich habe echt keine Lust mehr, jeden Tag dasselbe“, feuert sie. „Es macht einen echt müde und die letzten zwei Tage, wo das Wetter auch so durchwachsen ist, bin ich sowieso motivationslos. Uns fehlen unsere Freunde soooo, das macht alles auch noch krasser.“ Ein Ende der Corona-Regeln ist bisher noch nicht in Sicht. Bleib abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt…

Ist Sarafina Wollny schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: