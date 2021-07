Sarafina Wollny: "Weiß nicht mehr weiter!" Bitteres Update von den Zwillingen

Also kontaktierte die 26-Jährige den Kinderarzt. Der Mediziner riet, auf Spezialnahrung umzusteigen. "Es kann sein, dass die beiden, insbesondere Casey, eine Kuhmilchunverträglichkeit haben", erklärt Sarafina weiter. Nach einer weiteren schlaflosen Nacht haben sie und Peter die Nahrung heute Morgen beim Arzt abgeholt. "Bis jetzt lief alles gut. Kein Bauchgrummeln mehr", so Sarafina glücklich. Lässt sich nur hoffen, dass das auch so bleibt...

Silvia Wollny ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: