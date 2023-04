Sarafina Wollny: Das Baby kommt früher!

Der errechnete Geburtstermin wäre bei Sarafina am 5. August. Da jedoch ein Kaiserschnitt geplant ist, kommt ihr Nachwuchs etwas früher auf die Welt. "Das Baby wird im Juli geholt", verrät Sarafina jetzt bei einer Fragerunde auf Instagram. Sie könne es kaum erwarten, ihr Kind endlich in den Armen zu halten. "Aber die Zeit vergeht so schnell", findet die 28-Jährige. Aktuell ist Sarafina in der 25. Woche und kann sich über keine Probleme beschweren. "Mir geht es wirklich sehr gut", freut sich die Mama von Emory und Casey. Wie schön! Dann kann sie ihre Schwangerschaft ja noch in vollen Zügen genießen.

