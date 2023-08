Sarafina Wollny: Drama um ihr Neugeborenes Hope Angel

Bei einigen Followern hält sich die Freude dagegen in Grenzen. "Tolles Baby, aber der Name ist eine Strafe für das Leben. Wenn sie in die Schule kommt... Wenn man sie ruft... Furchtbar", ätzt ein Follower. Ein anderer schreibt: "Das arme Kind! Sie wird bestimmt nicht glücklich mit dem Namen." Ganz schön harte Worte!

Das finden auch zahlreiche andere Follower und nehmen Sarafina und ihr Baby in Schutz. "Wenn ich die Kommentare hier lese, wird mir echt schlecht! Hier ist eine kleine Familie, die stolz ihren Nachwuchs zeigt und ihr habt alle nichts Besseres zu tun, als über den Namen herzufallen?!", stellte eine Userin klar. Im Endeffekt ist doch eh die hauptsache, dass den Eltern der Name gefällt!