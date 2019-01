Sarafina Wollny: Dramatische Szene! Sie ist am Boden zerstört

und ihr Freund Peter wünschen sich schon seit Jahren ein Baby. Doch es will einfach nicht mit dem Nachwuchs klappen. Beim Babysachen-Shopping bricht sie sogar in Tränen aus!

Sarafina Wollny: Unerfüllter Kinderwunsch

ist erst im Dezember 2018 Mama der kleinen Cathaleya geworden. Die ganze Familie ist super happy und auch Sarafina Wollny freut sich für ihre kleine Schwester. Doch die Schwangerschaft der 18-Jährigen bricht ihr gleichzeitig auch das Herz. Wie schmerhaft die Situation für Sarafina wirklich ist, zeigt sich in der neuen Sendung " ".

Bei den Dreharbeiten ist Calantha noch schwanger und geht mit Mama und Sarafina Babysachen shoppen. Zu viel für die 23-Jährige. "Ich hatte mir immer vorgestellt, irgendwann hier zu stehen und Sachen für mein Baby auszusuchen", gesteht sie traurig. Sie muss sogar von Silvia getröstet werden, weil ihr die Situation so sehr ans Herz geht.

Sarafina Wollny: Zusammenbruch! Ihr Babywunsch macht sie kaputt

"Es tut mir unheimlich weh, Sarafina so zu sehen, weil ich kann daran nichts ändern, dass sie nicht schwanger ist und kein Baby bekommt. Das trifft mich unheimlich als Mutter, denn Sarafina ist so ein Mensch, dem würde ich auf jeden Fall ein Kind gönnen. Es tut ganz einfach nur weh", gesteht die Elffach-Mama.

Sarafina Wollny ist trotzdem happy für ihre Schwester

Doch so sehr es Sarafina Wollny auch das Herz zerreißt, dass ihr Wunsch vom eigenen Babyglück nicht in Erfüllung geht. Sie freut sich trotzdem für ihre Schwester. "Ich gönne es meiner Schwester von Herzen und ich hab mich echt in die kleine Maus verliebt, bin stolz ihre Tante zu sein", verriet sie erst kürzlich bei . Und irgendwann wird sicher auch ihr eigenes Baby in den Armen halten.

Neue Doppelfolge „Die Wollnys“ heute Abend um 20:15 Uhr bei II