Sarafina Wollny: Endlich schwanger?

Wird die Familie Wollny jetzt noch größer? Ein Foto von sorgt jetzt für zuckersüße Spekulationen...

Sarafina Wollny: Künstliche Befruchtung?

Ist Sarafina Wollny schwanger?

Mama poste gerade ein Foto mit der ganzen Familie. Ganz vorne steht Sarafina und schaut fröhlich in die Kamera. Und ein Follower will tatsächlich einen Babybauch entdeckt haben! "Ist Sarafina schwanger? Kommt so rüber auf dem Bild. Wenn das wirklich so ist, dann freue ich mich riesig. Mutter zu sein, ist das Schönste was es gibt", schreibt der Fan.

Seit über sieben Jahren wünschen sich die 24-Jährige und ihr Freund ein Baby. Bisher wollte es einfach nicht klappen. Eine schwere Belastungsprobe für das Paar. Hat das Warten jetzt endlich Ende?

Sarafina Wollny und Peter Heck heiraten

Ob Sarafina Wollny ein Baby erwartet oder das Bild einfach ein wenig unvorteilhaft ist? Man darf gespannt sein. Aktuell hat die Tochter von Silvia Wollny aber eine andere Sache, auf die sie sich riesig freut. Noch in diesem Jahr werden sie und ihr Schatz Peter heiraten. Die beiden stecken mitten in den Vorbereitungen und haben alle Hände voll zu tun. Und wer weiß, vielleicht lässt das Paar ja tatsächlich nach der Hochzeit die süße Baby-Bombe platzen...