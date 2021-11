Sarafina Wollny: Erschütterndes Baby-Drama! Es tut so weh

Sarafina Wollny musste in den letzten Monaten einiges durchmachen. Ihre Zwillinge wurden in der 30. Schwangerschaftswoche per Not-Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Wochenlang mussten die beiden auf der Frühchenstation versorgt werden. In der schweren Seite immer an ihrer Seite: ihr guter Freund Kevin Haupt. Doch jetzt muss sie ihm Trost spenden...

