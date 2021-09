Sarafina Wollny: Es reicht! Ihr platzt der Kragen

Immer wieder wird Sarafina in den sozialen Netzwerken angefeindet, weil sie ihre Kinder der Öffentlichkeit zeigt. Jetzt hat sie endgültig genug! "Was mich momentan hier auf Instagram stört, sind manche Profile, die meinen, in ihren Storys über andere herzuziehen. Ey, Leute, dann geht hin, schreibt die Leute persönlich an, anstatt das da so hinterrücks in den Storys mit Blümchen drum herum gemalt zu machen. Sagt den Leuten das direkt ins Gesicht!", schimpft die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story.