Sarafina Wollny: Fällt die Hochzeit ins Wasser?

und Peter Heck sagen "Ja" und zwar noch in diesem Jahr. Das ist zumindest geplant. oder bekommt der Bräutigam doch noch Muffensausen?

Sarafina Wollny: Endlich schwanger?

Sarafina Wollny und Peter Heck: Bekommen sie kalte Füße?

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Schon bald ist es soweit. Dann sind Sarafina Wollny und ihr Peter Mann und Frau. Zumindest wenn nichts mehr schief läuft. Wie die Tochter von nämlich zugibt, ist sie ganz schön aufgeregt. "Umso näher der Tag rückt, umso nervöser wird man auch", erklärt sie gegenüber "Promiflash".

Das hört sich aber nicht gut an. Nicht, dass die beiden noch kalte Füße bekommen und die Hochzeit am Ende ins Wasser fällt! Doch Peter gibt Entwarnung! "Wir sind schon so lange zusammen und da sollte man auf jeden Fall den Schritt auch wagen", verrät er "Promiflash". Puh, dann ist ja gut....

Sarafina Wollny: Hochzeit und ein Baby

Mit der Hochzeit geht für Sarafina Wollny ein großer Traum in Erfüllung. Das Paar ist bereits seit sieben Jahren verlobt. Und nach der Hochzeit packen die beiden dann den nächsten Wunsch an. Denn die 24-Jährige möchte unbedingt Kinder kriegen. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja endlich als Mann und Frau...