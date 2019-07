Sarafina Wollny: Frisuren-Knaller! Sie zeigt ihren komplett neuen Look

Wow, was für eine Verwandlung. hat eine neue Frisur - und sie sieht aus wie ein neuer Mensch...

Dieter Wollny: Klare Ansage von Tochter Sarafina Wollny

Sarafina Wollny: Neue Frisur!

Lange und blonde Mähne - so kennen wir die Tochter von , seit sie 2011 durch die Show " - Eine schrecklich große Familie" berühmt geworden ist. In den vergangenen acht Jahren hat sich an diesem Aussehen auch nichts verändert. Die blieb ihrem Signature Look treu. Bis jetzt!

Nun hat Sarafina in den Farbtopf gegriffen und ein mutiges Umstyling gewagt. Sie hat jetzt tatsächlich grau-blonde Haare!

Sarafina Wollny hat grau-blonde Haare!

"Ich liebe meine neue Haarfarbe", schwärmt der Wollny-Spross und zeigt die Veränderung bei . Die Fans sind da eher zwiegespalten. Viele finden den neuen Look ganz toll. Andere sind weniger begeistert. "Sorry, aber das steht dir leider nicht. Du wirkst sehr viel älter mit der Haarfarbe", schreibt ein Follower. "Du bist so ein hübsches Mädchen. Aber diese Farbe steht dir wirklich nicht", meint ein anderer.

Aber am Ende muss es nur Sarafina gefallen. Ob sie sich die Farbe wirklich extra für die Hochzeit mit Peter Heck zugelegt hat? Noch in diesem Jahr wollen die beiden "Ja" sagen - und lange kann es bis zu dem Termin nicht mehr dauern....