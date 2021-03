Sarafina Wollny: Große Sorge um die Schwangere

In ihrer neusten Story gibt die 26-Jährige ein Update ihrer Schwangerschaft. Sie bestätigt, dass es ihren "Bauchzwergen" gut geht. Doch sie selber ist erschöpft. Mutet sie sich zu viel zu?

"Hier war es die letzten Tage ziemlich ruhig, aber ich brauchte einfach mal Pause. Ich habe mich so down, so schlapp gefühlt", erklärt sie müde. "Ich glaube einfach, dass ich die Tage davor zu viel gemacht habe und werde jetzt einfach alles ruhiger angehen", gesteht sie. Ihr Mann Peter wird sie in dieser Entscheidung sicher voll und ganz unterstützen...

