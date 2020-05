Sarafina Wollny: Schlimme Schmerzen! Große Sorge um ihre Gesundheit

Was ist nur mit los? Normalerweise hält sie ihre Fans via immer auf dem Laufenden. Doch in den letzten Tagen herrschte Funkstille. Jetzt enthüllt sie den traurigen Grund...

Sarafina Wollny hat schlimme Schmerzen

"Sorry, dass ich mich die letzten zwei Tage so gut wie gar nicht gemeldet habe. Ich habe mir irgendwas im Nacken eingeklemmt. Dadurch ging es mir echt nicht gut", erklärt sie jetzt ihren Followern in ihrer Instagram-Story. "Das zieht echt voll in den Nacken bis hoch in den Kopf. Ich habe da schon Salbe drauf getan, aber irgendwie will da nichts so richtig helfen."

Doch wenig später gibt Sarafina glücklicherweise Entwarnung. "Es geht jetzt etwas besser, aber es ist noch nicht weg, Ich hoffe, dass dieser blöde Schmerz weg ist, wenn ich morgen die Augen aufmache." Wir wünschen Sarafina weiterhin gute Besserung!

