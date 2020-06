Sarafina Wollny: Hochzeitspläne mit Peter

Der Account des TV-Stars wurde gehackt.

Seitdem ist es auch um die Hochzeitspläne der beiden ruhig geworden. Doch wann treten sie denn nun endlich vor den Traualtar?

Seit fünf Jahren sind Sarafina Wollny und Peter Heck ein Paar. 2012 sogar verlobt. Bis zur Hochzeit, wird es aber offensichtlich doch noch etwas dauern. "Ja, eine Hochzeit ist zwar geplant, aber die beiden sind gerade noch fleißig am Sparen. So ein Fest bezahlt man ja nicht mal eben aus der Portokasse", bestätigt Mama Silvia Wollny gegenüber InTouch Online. Wer weiß, vielleicht feiern sie dann ja eine Doppelhpchzeit mit Silvia und ihrem Freund Harald. Der hat ihr schließlich ganz romantisch in Paris einen Antrag gemacht.

Doch nicht nur Hochzeit ist im Hause Wollny ein Thema. Auch Nachwuchs ist in der Großfamilie übrigens nicht ausgeschloßen! Silvia ist bereits Oma der süßen Celina. Doch sie lacht: "Wer uns kennt, der weiß, dass man im Wollny-Haus immer mit Nachwuchs rechnen kann." Wer weiß also, ob Sylvana Wollny und ihr Freund Florian Küster bald Baby Nr. 2 bekommen, oder ob Sarafina und Peter demnächst eine Familie gründen ...

