Sarafina Wollny: Jaa, sie wird adoptieren!

und ihr Schatz Peter Heck schweben auf Wolke Sieben. Nach über acht Jahren Beziehung werden die beiden noch in diesem Jahr heiraten. Und danach soll ihre Familie wachsen...

Sarafina Wollny: Zuckersüße News kurz vor der Hochzeit!

Sarafina Wollny: Adoptions-Hammer

Seit Jahren schon wünschen sich Sarafina Wollny und ihr Freund ein Baby. Bisher allerdings ohne Erfolg. Die Tochter von wird einfach nicht schwanger. Eine Situation, die vor allem die junge Frau belastet. Auch, weil ihre Geschwister nach und nach Nachwuchs bekommen.

Aufgeben will sie ihren Babytraum aber nicht. Und so verrät sie bei , dass sie nicht nur zwei eigene Kids haben will. Sie will auch ein Kind adoptieren!

Sarafina Wollny will adoptieren Foto: Instagram/ Sarafina Wollny

Sarafina Wollny: Hochzeit im TV

Bevor es aber soweit ist, konzentriert sich das Paar zunächst auf seine Hochzeit. Die Vorbereitungen sind nämlich im vollen Gange. Und: Die Fans dürfen auch dabei sein! Denn die Hochzeit der 24-Jährigen wird tatsächlich im Fernsehen ausgestrahlt. Und danach haben die Zwei ja immer noch genug Zeit um sich auf die Babyplanung zu konzentrieren....