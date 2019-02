Sarafina Wollny: Jetzt lässt sie die süße Bombe platzen!

Reddit this

Wow! Was für wundervolle Nachrichten von Sarafina Wollny und ihrem Peter! Kurz nach der Hochzeits-News, verraten sie nun die nächste Freuden-Botschaft...

Es wird nicht ruhig bei den Wollnys! Erst vor einigen Tagen gaben Sarafina Wollny und ihr Peter ihre Hochzeit bekannt. Die beiden wollen ihre mehrjährige Beziehung mit dem Jawort krönen. Doch damit nicht genug! Die neuste Nachricht zeigt: Sarafina und Peter geben ganze schön Hochzeits-Vollgas...

Sarafina Wollny und Peter: Süße Überraschung!

Via " " teilt Sarafina nun in ihrer Story einen Post mit ihren Fans, der zeigt: Sarafinas und Peters Hochzeitseinladungen sind bereits gedruckt! Was für wundervolle Nachrichten! Wie es scheint, sind die beiden schon jetzt voll und ganz mit der Hochzeits-Planung beschäftigt und können ihren großen Tag kaum abwarten. Doch wann wollen sich die beiden eigentlich das Jawort geben?

Sarafina Wollny präsentiert stolz ihre Hochzeitseinladungen: Instagram/Sarafina Wollny

Sarafina Wollny und Peter: Steht das Hochzeitsdatum schon fest?

Obwohl Sarafina und Peter die Hochzeitseinladungen schon fertig haben, behält das Paar das Hochzeitsdatum immer noch für sich. Wie schade! Wann die beiden ihren Fans davon berichtet werden? Wir können gespannt sein. Fakt ist jedoch: Wir freuen uns schon jetzt auf die ersten Hochzeitsbilder des süßen Paares und wünschen den beiden alles Gute!