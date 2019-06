Sarafina Wollny: Jubel News kurz vor der Hochzeit!

und Peter Heck stehen in den Hochzeits-Startlöchern! Noch in diesem Jahr wollen sich die Tochter von Silvia Wollny und ihr Peter das Jawort geben. Doch vorab nun die nächste Freudenbotschaft von dem Wollny-Spross...

Calantha Wollny: Baby-Hammer! Bei diesem Foto rasten die Fans aus

Sarafina Wollny lässt die süße Bombe platzen!

Via meldet sich Sarafina Wollny nun bei ihren Fans zu Wort und lässt ihren Gefühlen freien Lauf. So postet sie ein süßes Pärchen-Foto von sich und Peter, zu dem sie kommentiert: "Ich möchte keine Sekunde mit dir an meiner Seite missen noch in diesem Jahr werden wir uns das Ja Wort geben, für immer und ewig. Du kannst manchmal echt eine Zicke sein, aber ich liebe dich mit all deinen Ecken und Kanten... es ist nicht immer einfach aber wir meistern alles... wir gegen den Rest der Welt, nichts und niemand kann sich je zwischen uns stellen. Ich liebe dich über alles mein Schatz! Du wirst der beste Ehemann den man sich nur wünschen kann." Wow! Das so rührende Worte von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleiben, ist klar...

Sarafinas Fans sind begeistert

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Sarafina mit ihren süßen Worten bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: ""Beste Beweis dafür das eine Beziehung auch halten kann, selbst wenn man früh zusammenkommt. Alles Gute für die Zukunft" sowie "Ich wünsche euch von ganzen Herzen nur das aller Beste... das ist wahre Liebe... und Familie ist alles im Leben!!!" Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Wann sich die beiden das Jawort geben werden, wollte Sarafina allerdings noch nicht verraten. Wir freuen uns aber schon jetzt!