Bald ist es soweit! und ihr Peter wollen sich das Jawort geben. Seit der Hochzeits-Verkündung teilt Sarafina immer wieder Schnappschüsse mit ihren Fans via Social Media, durch sie ihre Anhänger an der Hochzeitsplanung teilhaben lässt. Ihr jüngster Post sorgt nun allerdings für ganz besonders viel Aufsehen...

Sarafina Wollny zeigt ihren Verlobungsring

Via lässt Sarafina nun die Ring-Bombe platzen! So postet sie ein Foto von sich, auf dem sie verträumt in die Kamera guckt. Ein Detail auf dem Bild sticht ihre Fans jedoch sofort ins Auge: Sarafinas Verlobungsring! Obwohl Peter und Sarafina schon seit einigen Monaten verlobt sind, konnte ihre Fans bis jetzt noch keinen Blick auf das Schmuckstück erhaschen. Sarafina kommentiert: "Ist kein Ehering, sondern der Verlobungsring, das Bild ist Spiegelverkehrt... wir sind noch nicht verheiratet." Das so ein Schnappschuss von ihren Fans somit nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich...

Sarafinas Fans sind begeistert

Wie unter dem Post von Sarafina deutlich wird, hat sie mit ihrem Foto bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Dein Verlobungsring ist echt wunderschön" sowie "Ein sehr schöner Verlobungsring. Wünsche euch einen schönen sonnigen Tag." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Wann sich Sarafina und Peter das Jawort geben, ist noch nicht bekannt. Wir freuen uns aber schon jetzt auf die ersten Bilder des Paares!