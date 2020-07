Sarafina Wollny: Mega-Stress nach dem Urlaub

In ihrer Instagram-Story meldet sich Sarafina jetzt zurück bei ihren Fans - und gibt ein Update von zu Hause. "Gestern kam nicht so viel von mir. Es war einfach der pure Stress. Koffer auspacken, Wäsche waschen und alles, was halt dazu gehört, wenn man aus dem Urlaub kommt...", erzählt sie. "Gestern war hier wirklich das pure Chaos. Ich dachte mir im ersten Moment: 'Wie soll ich das Chaos denn nur beseitigen?'"