Sarafina Wollny: Neue Babybilder aufgetaucht! So süß ist Hope Angel

Auch die Zwillinge Casey und Emory sind scheinbar hin und weg von ihrer kleinen Schwester. "Dürfen wir vorstellen? Unsere kleine wunderschöne Schwester Hope Angel Silvia hat am 23.8.2023 um 10:38 Uhr mit eine Gewicht von 2700 Gramm und einer Größe von 48 cm das Licht der Welt erblickt. Wir werden wundervolle Brüder sein, die sie immer beschützen werden und immer für sie da sein. Wir sind so stolz auf unsere kleine Schwester und lieben sie über alles", schrieben ihre Eltern in ihrem Namen auf Instagram. Was für eine süße Familie!