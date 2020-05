Sarafina Wollny: OP-Schock! Erschütternd, was jetzt rauskommt

Familie Wollny musste schon so einiges durchmachen. Silvias Verlobter Harald erlitt vor einiger Zeit einen schweren Herzinfarkt. Wenig später wurde Estefania mit heftigen Kopfschmerzen ins Krankenhaus gebracht. Bis heute ist nicht ganz klar, was die Ursache ist. Doch damit nicht genug! Auch Sarafina hat mit Schmerzen zu kämpfen...

Sarafina Wollny musste fünf Mal operiert werden

Das gab sie jetzt bei einer Fragerunde auf zu. "Du hattest doch mal die OP. Wie lange ist das her? War das auch eine Fistel? Und hast du noch Probleme?", wollte ein Follower wissen. Sarafinas bittere Antwort: "Wenn ich länger sitze, dann tut es manchmal an der Stelle weh und Rückenschmerzen. Aber die Schmerzen vor der OP waren vieeeel schlimmer. Die letzte OP ist vier Jahre her. Insgesamt hatte ich 5 OPs an der selben Stelle."

Sarafina Wollny spricht über ihre Operationen Foto: Instagram/ sarafina_wollny

Doch was war eigentlich die Ursache für die vielen Eingriffe? "Ich hatte einen Nerven-Abszess an der Wirbelsäule, was großräumig entfernt werden musste", erklärte sie damals auf . Lässt sich nur hoffen, dass sich Sarafina deswegen nicht nochmal unters Messer legen muss...

