Sarafina Wollny & Peter: Dieses Bild lüftet ein süßes Geheimnis!

Huch, was hat es denn mit diesem Schnappschuss auf sich? Ein jetzt aufgetauchtes Foto von und Peter gewährt nun einen intimen Einblick in das Beziehungsleben der beiden und lüftet dabei gleichzeitig ein süßes Geheimnis.

Dass ihre Fans dies nicht lange unbeachtet lassen, ist somit absolut verständlich...

Sarafina Wollny: Silvia Wollnys Statement zur Schwangerschaft!

Sarafina Wollny & Peter: Dieses Foto zeigt ein süßes Detail

Das sich Sarafina Wollny zu einem echten "Instagram"-Star entwickelt hat, ist definitiv bekannt. Immer wieder postet der Wollny-Spross Bilder von sich, die sie bei der Arbeit oder im Privatleben zeigen. Das dabei auch ihr Herzmann Peter nicht fehlen darf, ist klar. Der neuste Schnappschuss von Silvia Wollnys Tochter sorgt jetzt jedoch für besonders viel Aufsehen! Der Grund dafür: Sarafina zeigt sich mit Peter bei einem vertrauten Pärchenabend und lüftete dabei gleichzeitig ein niedliches Geheimnis, welches bei ihren Fans eine wahre Euphorie-Welle auslöst!

Sarafina Wollny: Ihre Fans freuen sich über die Enthüllung

Auf Sarafinas neustem Post ist die Wollny Tochter dabei zu sehen, wie sie mit ihrem Peter einen Pärchenabend mit Kartenspielen verbringt. Ein Detail sticht ihren Fans dabei jedoch besonders ins Auge: Peters Rücken! Der Angebetete von Sarafina sitzt seiner Liebsten nämlich mit freiem Oberkörper gegenüber und lässt dabei einen Blick auf seinen Rücken zu, der zeigt, dass Peter scheinbar den Namen von Sarafina in XXL-Format auf seine Hinterseite tätowieren ließ. Das dies von den Wollny-Fans nicht lange unkommentiert bleibt, wird unter dem Post ersichtlich. So spekulieren diese: "Steht auf seinem Rücken Sarafina?" sowie "Peter erstmal möchte ich dich beglückwünschen, dass du wirklich immer noch mit Sarafina zusammen bist und dass ihr wirklich glücklich seid außerdem muss ich dir jetzt mal gestehen, dass ich ein wenig neidisch bin auf dieses mega geile Tattoo an deinem Rücken." Mehr Fan-Bewunderung geht echt nicht. Ob Sarafinas Name wirklich Peers Rücken ziert, ist jedoch nicht bekannt. Bis jetzt äußerten sich beide noch nicht dazu. Mal sehen, ob uns die Wollny-Tochter in der nächsten Zeit mit einem weiteren Schnappschuss überrascht, der dann einen genaueren Anblick zulässt. Wir freuen uns schon jetzt...