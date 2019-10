Sarafina Wollny & Peter: Eklat im Türkei-Urlaub!

Der große Tag rückt für Sarafina Wollny und ihrem Peter in der neuen Folge von " " immer näher! Doch weder das Brautkleid, noch der Anzug ist bisher besorgt. Weil die beiden in Deutschland nicht fündig wurden, haben sich Silvia und Harald eine Überraschung überlegt. Sie wollen mit ihnen in die Türkei reisen, um die Outfits zu shoppen. Doch das ist nicht so einfach, wie anfangs gedacht...

Mega-Drama im Brautladen

In der Türkei angekommen, ist das Chaos groß. Denn keiner der vier spricht auch nur ein Wort Türkisch. Mit Händen und Füßen versuchen Peter und Harald dem Verkäufer zu erklären, dass sie einen auberginefarbenen Anzug suchen. Doch der kapiert kein einziges Wort. Ob die beiden trotzdem fündig werden?

Derweil liegen die Nerven im Brautladen blank. Beim Prinzessinenkleid, das extra für Sarafina angefertigt wurde, fehlt die Schleppe. Für die Braut eine Katastrophe! Über Nacht soll das fehlende Teil geschneidert werden. "Wir wissen nicht, ob er das bis morgen schaffte. Wir wissen nicht, ob der uns richtig verstanden hat", klagt Silvia ihr Leid. Sollte die Schleppe nicht rechtzeitig fertig werden, will Sarafina die Hochzeit canceln!

Ob sich am Ende doch noch alles zum Guten wendet? Das erfahrt ihr Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

