Sarafina Wollny & Peter: Erste Worte nach der Traumhochzeit!

Nach acht Jahren Beziehung haben sie sich endlich getraut: und Peter Heck haben geheiratet! Die beiden gaben sich am Samstag vor ihren Hochzeitsgästen das Ja-Wort.

Sarafina Wollny: Sie lässt die Bombe platzen!

Erste Worte nach der Hochzeit

Die Hochzeit scheint genau so gewesen zu sein, wie die 24-Jährige es sich gewünscht hat. "Wir haben in den letzten Monaten so viel geplant und vorbereitet und heute war es endlich soweit. Wir sind so dankbar für diesen unvergesslichen Tag“, schwärmt Sarafina im Interview mit II. Auch Harald Elsenblast konnte zum Glück mit dabei sein. Zuletzt war der Lebenspartner von wochenlang im Krankenhaus und wurde sogar im Rollstuhl gesichtet.

Lange dauert es nicht mehr, bis Wollny-Fans sich die kirchliche Trauung des Paares im Fernsehen ansehen können. Am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr ist es soweit!