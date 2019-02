Reddit this

Seit sieben Jahren träumen sie davon, jetzt geht der große Traum von Sarafina Wollny und ihrem Freund Peter Heck endlich in Erfüllung.

Es ist eine Neuigkeit, auf die die Fans von und Peter Heck seit langem warten. Jetzt lassen die zwei endlich die Bombe platzen....

Sarafina Wollny: Bewegende Szenen beim Frauenarzt!

Sarafina Wollny und Peter Heck: Endlich ist es soweit

Seit über acht Jahren sind Sarafina Wollny und Peter Heck jetzt ein Paar. Seit sieben Jahren sind sie sogar verlobt. Nun sollen nun endlich die Hochzeitsglocken läuten. "Ihr Lieben, wir trauen uns. Wir freuen uns sehr auf die nächsten Monate voller Planung und Spannung auf unsere Hochzeit. Wir werden in dieser Zeit, was Planung und auch am großen Tag mit Kamera begleitet, wir werden euch mit dran teilhaben lassen", schreibt die 24-Jährige bei .

Und auch Mama freut sich riesig für ihre Tochter. "Als ich erfahren habe, dass Sarafina und Peter heiraten wollen, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Die beiden sind jetzt schon seit über acht Jahren zusammen und haben das verflixte siebte Jahr überstanden. Ich freue mich auch, den Peter hier in der Familie als Schwiegersohn begrüßen zu dürfen", schwärmt sie gegenüber 2.

Jetzt fehlt nur noch eines zum großen Glück....

Sarafina Wollny: Kommt nach der Hochzeit endlich das Baby?

Neben der Hochzeit wird noch ein anderes Thema bei Sarafina und ihrem Schatz große geschrieben. Die beiden wünschen sich unbedingt ein Baby. Bisher hat es leider noch nicht geklappt. Eine Situation, die der jungen Frau schwer zu schaffen macht. Immer wieder bricht sie deswegen sogar vor laufenden Kameras in Tränen aus.

Bleibt zu hoffen, dass nach der Hochzeit auch bald eine kleine Familie werden....

Neue Doppelfolge „ “ am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II