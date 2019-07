Sarafina Wollny & Peter Heck: Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Reddit this

Am vergangen Wochenende gaben sich Peter Heck und Sarafina Wollny in einer Traumzeremonie das Jawort. Gestern wurde der große Tag der beiden im ausgestrahlt. Doch damit nicht genug...

Calantha Wollny: Baby-Hammer! Die Fans rasten aus

Sarafina Wollny und Peter Heck zeigen Hochzeit im TV

Es war für alle Wollny Fans das Ereignis des Jahres, als sich und ihr Peter Heck vor den TV-Kameras das Jawort gaben. Sarafina wählte für ihren großen Tag ein Traumkleid aus Tüll und Spitze und legte einen absoluten Wow-Auftritt hin. Aber auch ihr Peter gab in seinem Anzug eine Spitzenfigur ab. Eine Frage blieb bis gestern jedoch ungeklärt: Wie wollen Sarafina und Peter eigentlich nach der Hochzeit heißen?

Sarafina und Peter lüften ihr Geheimnis

Ganz zu Beginn der großen Hochzeits-Show wurde klar: Sarafina Wollny wird ihren Nachnamen weiter behalten. So verrät die Stimme aus dem Off, dass der Bräutigam zukünftig mit "Peter Wollny" unterschreiben werde. Für Sarafina definitiv ein Grund zur Freude. So postet sie nach der Hochzeit ein Bild von sich und Peter mit der Bildunterschrift "Mr. und Mrs. Wollny." Wie süß!

