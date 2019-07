Sarafina Wollny & Peter Heck: Schock News nach der Hochzeit!

Oh je! Erst am vorletzen Wochenende gaben sich und Peter Heck das Jawort. Am vergangenen Mittwoch wurde die Hochzeit im TV ausgestrahlt. Für ihre Fans eigentlich ein Grund zur Freude. Doch jetzt das Traurige...

Silvia Wollny: Sie packt über Sarafinas Hochzeit aus!

Sarafina Wollny und Peter Heck heirateten im TV

Es war das Ereignis für alle Wollny Fans, als am vergangenen Mittwoch die Hochzeit von Sarafina Wollny und Peter Heck im ausgestrahlt wurde. Sarafina wählte für ihren großen Tag ein Traumkleid aus Tüll und Spitze und auch Peter sah in seinem Anzug absolut umwerfend aus. Doch während sich die beiden sonst stets auf die Unterstützung ihrer treuen Anhänger verlassen konnten, müssen sie nun eine heftige Kritik verkraften...

Sarafina Wollny und Peter werden angefeindet

Obwohl alle Wollny Fans sehnsüchtig auf den großen Tag von Sarafina und Peter hin fieberten, wurden nun einige Stimmen laut, die jede Menge Kritik an der Hochzeit äußerten. So ist auf Social Media zu lesen: "Ich war enttäuscht", "Irgendwie war das emotionslos, hätte von Mutter Wollny mehr Emotionen erwartet" sowie "Sarafina wirkt einfach nur völlig genervt und gelangweilt." Oh je! Was Sarafina und Peter über die bösen Worte denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben sie dazu noch kein Statement ab.

