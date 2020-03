Sarafina Wollny & Peter: Jetzt lässt SIE die süße Bombe platzen!

Bei den Wollnys ist ordentlich was los! Erst kürzlich sorgte Loredana Wollny noch für mächtig Liebes-Spekulationen. Nun meldet sich mit einer süßen Beichte zu Wort!

Sarafina Wollny lüftet ihr süßes Geheimnis

Bei " " hatten gestern die Fans von Sarafina Wollny die Möglichkeit, ihrem Idol einige Fragen zu stellen, die Sarafina dann in ihrer Story beantwortete. Während ein Fan wissen wollte, wie lange bei Sarafina in Nordrhein-Westphalen schon die Kitas geschlossen sind, ging ein anderer "Insta"-User in die Vollen und schoss ganz unverblümt heraus: "Wie lange bis du schon mit Peter zusammen?" Eine Frage, die bei Sarafina scheinbar für mächtig Emotionen sorgte. So verriet sie: "10 Jahre" und versehrte ihre Antwort mit einem Herz-Emoji. Wie süß! Wie glücklich Sarafina und Peter nach zehn Jahren jedoch immer noch miteinander sind, zeigten sie uns vor allem letztes Jahr im ...

Sarafina und Peter krönten ihre Liebe

Erst im Juli vergangen Jahres feierten Sarafina Wollny und ihr Peter ihre Traumhochzeit und setzten damit ihrer Liebe die Krone auf. Auch nach zehn Jahren Beziehung wirken die beiden so verliebt wie am ersten Tag. Fehlt eigentlich nur noch der Nachwuchs? Doch wie es scheint, sind Sarafina und Peter auch damit schon mächtig beschäftigt. So teilte Sarafina erst neulich ein Video via "Instagram" in dem zu sehen war, wie Peter ein Kinderzimmer gestaltet. Wann die beiden uns wohl mit der süßen Baby- überraschen werden? Wir können gespannt sein...

