Sarafina Wollny & Peter: Mega-Drama in den Flitterwochen!

Endlich geht es für Sarafina und Peter Wollny in die Flitterwochen. Doch die Reise beginnt holprig...

Es war der wohl schönste Tag ihres Lebens! Am 13. Juli gaben sich und ihr Peter nach acht Jahren Beziehung endlich das Ja-Wort. Knapp Monate später traten die beiden ihre Hochzeitsreise an.

Drama am Flughafen

Das frisch vermählte Paar ist gerade in die Türkei gereist. Doch romantische Stimmung wollte irgendwie nicht aufkommen! Schon vor dem Flug waren die beiden genervt. "Erst bekommen wir keinen Platz zusammen und dann über eine Stunde Verspätung", ärgerte sich Sarafina in ihrer -Story.

Sarafina Wollny und Peter urlauben in der Türkei

Endlich in der Türkei angekommen, war der ganze Stress jedoch schnell wieder vergessen. Stolz veröffentlichte die Wollny-Tochter Videos von der Hotelanlage und ihrer Honeymoon-Suite mit Handtuch-Schwänen und Rosenblättern. Am nächsten Tag ging es direkt an den Strand. Wir wünschen Sarafina und Peter einen hoffentlich erholsamen Urlaub!

