Sarafina Wollny & Peter: Süße Überraschung zum Valentinstag

Sarafina Wollny und Peter könnten momentan kaum glücklicher sein. Bald will das Paar sich das Ja-Wort geben! Bei all dem Stress nehmen sie sich aber trotzdem viel Zeit für Romantik...

und Peter Heck sind schon seit über acht Jahren zusammen. Vor wenigen Tagen gaben sie bekannt, dass bald endlich die Hochzeitsglocken läuten werden. „Wir freuen uns sehr auf die nächsten Monate voller Planung und Spannung auf unsere Hochzeit“, verkündete die 24-Jährige aufgeregt auf ihrer -Seite.

Sarafina Wollny: Süße Überraschung!

Bis es soweit ist, versüßt das Paar sich den Alltag mit romantischen Gesten. So auch am heutigen Valentinstag: Peter überraschte seine Liebste mit einem Herz-Ballon, auf dem „Du bist wundervoll“ geschrieben steht. Dazu gab es natürlich auch Rosen! In ihrer Insta-Story bedankte Sarafina sich bei ihrem Schatz und wünschte ihm ebenfalls einen schönen Valentinstag. Hach, wie romantisch!

Jetzt fehlt nur noch eines zum großen Glück: Ein Baby! Bisher hat es leider noch nicht geklappt, obwohl das Paar sich sehnlichst ein Kind wünscht. Bleibt zu hoffen, dass sich ihr Wunsch nach der Hochzeit endlich erfüllt…