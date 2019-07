Sarafina Wollny & Peter Wollny: Erschütternde Baby-News!

Erst vor gut zwei Wochen gaben sich und ihr Peter das Jawort. Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch nun scheinen dunkle Wolken über dem Liebes-Glück der beiden aufzuziehen!

Silvia Wollny: Zuckersüße Baby-News!

Sarafina Wollny will unbedingt ein Baby!

Seit Monaten betont Sarafina Wollny immer wieder, dass sie sich ein Baby von ihrem Peter wünscht. Doch während alle ihre Geschwister nach und nach die Wollny Familie vergrößern, scheint es bei Sarafina und Peter mit dem Nachwuchs nicht zu klappen. Eine Tatsache, die mittlerweile auch bei den Wollny-Fans für Kopfzerbrechen sorgt...

Die Wollny-Fans sind in Sorge

Gestern ließ Silva Wollny via die Baby-Bombe platzen und verkündete, dass sie erneut Oma geworden ist. Ihre Tochter Sylvana brachte am 17. Juli den kleinen Spatz zur Welt. Doch unter einer Vielzahl von Glückwünschen, wurden auch einige Sorgen-Stimmen laut: "Traurig das alle Kinder kriegen nur Sarafina und Peter ist es nicht gegönnt." Doch ist die Fan-Sorge berechtigt? Wo kaum! So erklärte Sarafina noch via Social Media, dass ihr Sylvana ihr mit der Geburt ihres Babys, dass schönste Hochzeitsgeschenk überhaupt gemacht hat.

