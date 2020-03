Sarafina Wollny & Peter Wollny: Ihr Glück liegt in Scherben!

Huch, was ist denn bei Sarafina und Peter Wollny los? Obwohl die beiden auf eine riesen Fan-Base blicken können, müssen sie sich nun einem bitteren Shitstorm stellen...

Sarafina Wollny und Peter werden angefeindet

Das Sarafnia Wollny ihre Fans regelmäßig mit einer Reihe von "Social Media"-Posts versorgt, ist definitiv nichts Neues. So auch jetzt! Sarafina teilte nun nämlich ein Hochzeitsbild von sich und Peter, um ein wenig in Erinnerungen zu schwelgen. Eigentlich eine schöne Idee. Doch was folgt, ist eine Reihe von bösen Anfeindungen. So kommentieren ein paar wütender User: "Du machst nur noch Werbung und ignorierst alle Nachrichten. Das hat für mich nichts mehr mit Fan-Nähe zu tun sondern mit Geldgeilheit. Sorry, ich bin raus" sowie "Ich finde auch, dass ihr nur noch Werbung macht. Das macht keinen Spaß mehr euch zu zusehen, aber jeder aus eurer Familie ist so, das kann man gar nicht mehr gucken. Vorwürfe, die an Sarafina und Peter nicht spurlos vorüber gehen...

Sarafina schießt zurück

Wie unter dem Post von Sarafina deutlich wird, will sie sich ihr Glück von ihren Widersachern einfach nicht kaputt machen lassen. So entgegnet sie: "Wenn es dir nicht passt, was auf meiner Seite passiert, dafür gibt es den entfolgen Button!" Und auch Sarafinas treue Community steht ihr bei: "Lasst doch einfach in Ruhe." Ob den Negativ-Kommentaren dadurch wohl der Gar ausgemacht wird? Wir können definitiv gespannt sein...

