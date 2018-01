Sarafina Wollny: Schock-Diagnose - Große Sorge um ihre Gesundheit!

Wann bekommen Sarafina Wollny und ihr Freund Peter Heck endlich ein Baby? Darauf müssen die Fans tatsächlich noch warten. Denn jetzt macht Silvia Wollny gegenüber inTocuh Online eine traurge Beichte über den Gesundheitszustand von Sarafina Wolllny.

Große Sorge um Sarafina Wollny

Alle Einzelheiten erfahrt ihr im VIDEO:

Die Wollnys kommen mit neuer Staffel zurück!

Es geht endlich wieder los! Eine neue Staffel "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" startet ab dem 3. Januar bei RTL II (20.15 Uhr). Bei Silvia Silvia Wollny und ihren Kids geht es wieder turbulent zu.

"Da gibt’s ganz viel zu sehen. Wir machen eine Bootstour durch Friesland. Da geht’s ziemlich turbulent und chaotisch zu. Aber auch viel mit Herz: Typisch Wollnys eben! Sonst sind wir natürlich viel auf der Baustelle. Und alle helfen kräftig mit. In den neuen Folgen gibt es viele Überraschungen… Zum Beispiel Peter mit seinem Tattoo oder das kleine Richtfest, das die Kinder für mich gemacht haben. Das war super", freut sich Silvia Wollny im Interview mit inTouch Online.

Die Wollnys: Das neue Haus sorgt für Ärger

Das neue Haus der Wollnys ist ohnehin ein große Thema! Denn wie Silvia Wollny verrät, dauern die Bauarbeiten schon ewig an - das sorgt natürlich für viel Spannung. "Wir arbeiten da schon über 20 Monate dran. Das geht nicht spurlos an der Familie vorbei. Vor allem die Kleinen leiden darunter, weil wir so viel auf der Baustelle sind. Da haben wir weniger Zeit", so Silvia Wollny weiter. Hoffentlich hat das bald ein Ende....