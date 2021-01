Sarafina Wollny: Schock-Nachricht! Ist Peter nicht der Vater?

Via "Instagram" hatten die Anhänger von Sarafina nun die Möglichkeit, ihrem Idol einige Fragen zu stellen. So wollte ein User wissen, ob Peter der leibliche Vater der Zwillinge ist, oder ob die beiden in der Kinderwunschklinik auf eine Samenspende zurück greifen mussten. Sarafinas Antwort darauf hätte eindeutiger nicht ausfallen können. Sie erklärt: "Nur, weil wir den Weg mit einer Kinderwunschklinik gegangen sind, heißt es ja nicht, dass es nicht Peters leibliche Kinder sind! Es sind seine leiblichen Kinder." Ob die Wollny-Tochter den wilden Spekulationen damit wohl ein jähes Ende setzten konnte? Wir können gespannt sein...