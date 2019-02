Sarafina Wollny: Schock! Sie kann nicht schwanger werden

Bleibt der Babywunsch bei für immer unerfüllt? Mit einem Satz schockt ausgerechnet die -Zuschauer...

Sarafina Wollny: Sie hat ihren Baby-Traum aufgegeben

Sarafina Wollny kann keine Kinder bekommen

Seit sieben Jahren versuchen Sarafina Wollny und ihr Schatz Peter ein Baby zu bekommen. Bisher erfolglos. Jetzt verrät Mama Silvia Wollny die traurige Wahrheit: "Na klar macht eine Mutter sich Sorgen um ihr Kind, wenn man dann auf einmal zu hören bekommt: Ich kann nicht schwanger werden. Da geht einem schon viel im Kopf rum, wie mag es einem Menschen jetzt gehen? Ich glaube, jede Frau möchte irgendwann mal ein Kind haben!"

Kann Sarafina Wollny also keine Kinder bekommen? Sie soll jedenfalls schon alles versucht haben. "Sarafina und Peter haben schon vieles ausprobiert, was Freunde und Bekannte ihnen an Tipps gegeben haben. Ob es jetzt Mönchspfeffer-Tabletten sind und dies und das [...]. Aber wie gesagt, bis heute hat noch nichts geklappt", so Silvia weiter. Ob die beiden auch schon bei einem Arzt oder einer Kinderwunschklinik waren, ist aber nicht bekannt.

Sarafina Wollny: Kinderzimmer und Babysachen

Wie groß der Kinderwunsch bei Sarafina Wollny und ihrem Freund Peter aber ist, sieht man in den neuen Folgen von " ". Dort richten sie nicht nur schon das Babyzimmer in ihrem neuen Heim ein. Und die 24-Jährige hat sogar schon Babysachen gekauft. Die hat sie jetzt an ihre kleine Schwester Calantha weitergegeben, da die ja im Dezember Mama geworden ist.

Keine leichte Situation für Sarafina. Als sie mit ihrer Mutter Silvia und Calantha beim Babyshopping war, brach sie sogar in Tränen aus.

Doch sie gibt die Hoffnung nicht auf. Und wer weiß, vielleicht geht ihr Wunsch ja doch ganz bald in Erfüllung...