Sarafina Wollny: Schockierendes Mobbing-Drama nach der Hochzeit!

ist seit Jahren in der Doku-Soap "Die Wollnys" zu sehen. Sie gilt als einer der Publikumslieblinge. Doch die 24-Jährige hat nicht nur Fans...

Schlimmes Mobbing-Drama um Sarafina Wollny

Immer wieder wird Sarafina von Fremden auf beschimpft. Jetzt kam es zum Eklat. "Wir waren gerade kurz live. Meine Frau, meine Schwester und Sarafina und Peter auf der anderen Leitung", erzählt ihr guter Freund Kevin Haupt in seiner Instagram-Story, die Sarafina gerepostet hat. "Und dann schreiben mal wieder so nette Menschen: 'Sarafina, geh bitte abspecken!' und 'Bist du nicht eifersüchtig auf deine Geschwister, weil sie Kinder kriegen können und du nicht?' Sag mal, was ist falsch in deinem Kopf?!"

Doch damit nicht genug! Kevin setzt noch einen drauf - und macht allen Hatern eine knallharte Ansage. "Lasst es einfach sein, Menschen zu beleidigen oder immer und immer wieder Themen aufzugreifen, die sowieso schmerzhaft sind. Leute, die ich sehr mag. Ich kann sowas nicht ignorieren und auch bei Menschen, die ich nicht mag. Hört einfach auf mit eurem scheiß Mobbing." Lässt sich nur hoffen, dass die bösen Nachrichten dadurch endlich ein Ende nehmen...

