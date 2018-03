Sarafina Wollny: Schon bald Mama?

Sieben Jahre lang sind Sarafina Wollny (23) und Peter Heck (25) nun bereits ein Paar. So wie die Liebe zu ihrem Verlobten ist auch der Wunsch, der aus einer Großfamilie stammenden Sarafina, nach einem eigenen Baby im Laufe der Jahre immer stärker geworden.

Sarafina Wollny: "Ich hoffe, dass unser Traum bald wahr wird"

Jetzt könnte dieser schon bald in Erfüllung gehen. Zumindest glaubt die 23-Jährige fest daran! Das verriet sie in einem aktuellen Facebook-Post.

"Vom ersten Augenblick an wusste ich, du bist es. Du bist der, mit dem ich alles teilen will, der irgendwann MEIN Mann wird, mit dem ich irgendwann eine kleine Familie haben werde & ich hoffe, dass unser Traum bald wahr wird, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen werde. Wir gehen seit 7 Jahren und 3 Monaten gemeinsam jeden Weg & ich bin unglaublich froh, dich an meiner Seite zu haben. Ich liebe dich unendlich × unendlich."

Zu ihren Worten postete Sarafina noch ein Foto eines Liebes-Tattoos für ihren Peter. Sein Name ziert schon länger ihr Handgelenk. Süßer könnte die Geste der Wollny-Tochter zu ihrem Jahrestag nach sieben Jahren und drei Monaten nicht sein. Der Meinung ist sicher nicht nur ihr Peter, sondern auch Sarafinas Fans sind begeistert.

Fans wünschen Sarafina Wollny das Mama-Glück

"Ihr seid so süß zusammen", schreibt einer. "Ihr seid ein tolles Paar. Ich wünsche euch weiterhin viel Glück", ein weiterer.

Sie gönnen es ihrer Sarafina Wollny, Mama zu werden. Vielleicht kann sie ihr "Peter"-Tattoo dann schon bald um einen weiteren Namen ergänzen. Oder zwei, oder drei...