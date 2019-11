und Peter Heck schweben immer noch auf Wolke sieben. Im gaben sich die beiden endlich das Ja-Wort. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Baby zum perfekten Familienglück...

Dieses Bauch-Foto sorgt für Aufruhr

Ist es jetzt etwa soweit? In ihrer -Story zeigte sich Sarafina jetzt in einer engen Leggings, in der sich ein kleiner Bauch abzeichnete. Normalerweise kein Grund für Spekulationen. Schließlich ist die 24-Jährige für ihre sexy Rundungen bekannt. Doch dann streichelte sie sich zärtlich über ihre Körpermitte - und kommentierte den Clip mit vier roten Herzen. Verdächtig! Bedeutet das etwa, dass Sarafina in anderen Umständen ist? Unklar…

So stolz präsentiert Sarafina ihren Bauch Foto: Instagram/ sarafina_wollny

Sarafina Wollny: Herzzerreißendes Tränen-Drama!

Mama Silvia sorgte für Baby-Ersatz

Dass sich Sarafina und Peter Nachwuchs wünschen, ist kein Geheimnis. Doch bisher wollte es einfach nicht klappen. Deswegen überraschte Mama Silvia die beiden kürzlich mit Hund Feivel. "Sylvana hat ein Baby. Calantha hat ein Baby. Und Sarafina und Peter eben noch nicht. Ein kleiner Hund ist doch auch wie ein Baby“, erklärte sie in der Sendung. "Ich glaube, dass sie über die eine Sache etwas besser hinweg kommen. Vielleicht funktioniert‘s ja jetzt. Dann haben sie demnächst zwei Verpflichtungen…" Wir würden es den beiden wünschen!

Wow! So viel hat Schwester Lavinia in letzter Zeit abgenommen: