Sarafina Wollny: Sie lässt die Bombe platzen!

Seit 2011 flimmert "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" erfolgreich über die -Bildschirme. Doch seit Ende der letzten Staffel müssen die Fans auf ihre geliebte Chaos-Familie verzichten. Aber nicht mehr lange...

Sarafina Wollny lässt die Bombe platzen

Das verriet Sarafina jetzt via . Die Follower durften mit ihr mal wieder das beliebte Frage-Antwort-Spiel spielen. "Habt ihr schon Infos, wann eure neuen Folgen im TV kommen?", hakte ein neugieriger User nach. "Am 17.7. um 20:15 Uhr kommt eine ' -Spezial'-Folge bei 2", verriet Sarafina. Klar, dass die Fans völlig aus dem Häuschen sind!

Sarafina Wollny verkündete die Mega-News Foto: Instagram/ sarafina_wollny

Wie geht es bei "Die Wollnys" weiter?

Genügend Stoff für eine neue Folge gibt es auf jeden Fall. Bei den Wollnys passierte in den letzten Monaten so einiges. Sarafina und Peter planen ihre große Hochzeit, Harald erholt sich immer noch von seinem schweren Herzinfarkt und Calantha brachte im Dezember ihre kleine Tochter Cathaleya auf die Welt. Doch damit nicht genug! Silvia wird dieses Jahr nochmal Oma. Denn auch Sylvana und Flo erwarten Nachwuchs. Was noch passiert? Mehr dazu am 17.7. um 20:15 Uhr bei RTL.