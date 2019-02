Sarafina Wollny: So reagiert die auf Sylvanas Schwangerschaft!

jubeln! Wieder ist ein neues Familienmitglied unterwegs. Wie heute bekannt wurde, erwartet ihr zweites Kind. Doch wie schwierig muss das für sein?

Sylvana Wollny ist schwanger!

Sarafina Wollny: Statement zur Baby-News

Sarafina Wollny und ihr Freund Peter Heck versuchen seit sieben Jahren ein Baby zu bekommen. Doch es will und will nicht klappen. Der Druck setzt der 24-Jährigen ganz schön zu. So sehr, dass sie sogar vor laufender Kamera in Tränen ausbrach, nachdem sie mit ihrer damals noch schwangeren Schwester Calantha Babysachen shoppen war.

Und wie geht es ihr jetzt mit der Schwangerschaft von Sylvana? Sarafina ist happy für ihre ältere Schwester. "Freue mich so sehr für euch", schreibt sie zu dem süßen Video, in dem die kleine Celina die Baby- verkündet.

Sylvana Wollny erwartet ihr zweites Kind

Schon in den aktuellen Folgen der Wollnys wurde gemunkelt, dass Sylvana schwanger ist. Der Grund? Sie wollte Calantha nicht die Babysachen ihrer fünfjährigen Tochter Celina geben. Da wurde selbst Mama Silvia stutzig. "Ich bin jetzt schon ein bisschen verwundert, von Sylvanas Aussage. Sie hat so schnell verneint. Hat sie mir vielleicht noch nichts erzählt, oder kriegt Sylvana jetzt auch Nachwuchs? Braucht sie es selber? Ich weiß es nicht", wunderte sie sich. Und wie sich jetzt herausstellt, hatte die Elffach-Mama mit ihrer Vermutung recht...