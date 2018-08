Endlich ist es raus: ist schwanger! Die Tochter von bekommt ihr erstes Baby. Und obwohl sich alle für die 17-Jährige freuen, trifft es ein Familienmitglied trotzdem hart: !

Calantha Wollny ist schwanger!

Schon vor einigen Wochen verkündete Silvia Wollny, dass eine ihrer Töchter ein Baby erwartet. Jetzt ist es endlich raus. Calantha Wollny ist schwanger. "Ich habe in den sozialen Medien bereits angekündigt, dass eine meiner Töchter schwanger ist und zwar ist es Calantha. Sie hat es mir erst vertraulich erzählt und später haben wir es der ganzen Familie verkündet. Wir freuen uns immer über Zuwachs. Calantha ist jetzt im fünften Monat und es geht ihr bisher sehr gut in der Schwangerschaft. Wir hoffen, dass es so bleibt und alles reibungsvoll abläuft", so Silvia Wollny gegenüber inTouch Online.

Bevor bekannt wurde, dass es sich um Calantha handelt, glaubten viele Fans, dass Sarafina Wollny ein Baby erwartet. Kein Wunder! Sie und Peter arbeiten schon seit vier Jahren an Nachwuchs. Bisher ohne Erfolg. Dabei ist es ihr allergrößter Traum. Da verwundert es also nicht, dass Sarafina sich zwar für ihre Schwester freut, aber auch traurig ist, dass es bei ihr nicht klappt.

Sarafina Wollny wünscht sich so sehr Nachwuchs

Wie es Sarafina Wollny mit der Baby- geht, verrät Mama Silvia im Interview mit inTouch. "Das ist natürlich nicht leicht für Sarafina. Natürlich freut sie sich für ihre Schwester. Aber sie wünscht sich selbst so sehr ein Baby, dann ist das natürlich schwer mit zu erleben und mit anzusehen. Ich hoffe ganz fest, dass sich Sarafinas Traum auch bald erfüllt. Kinder sind etwas so tolles", verrät sie offen. Es wäre ihr wirklich zu wünschen...