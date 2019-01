Sarafina Wollny: Bewegende Szenen beim Frauenarzt!

Reddit this

und ihr Freund Peter Heck wünschen sich seit sieben Jahren ein Baby. Bisher ist ihr großer Wunsch noch nicht in Erfüllung gegangen. Doch die 24-Jährige lässt sich nicht unterkriegen...

Sarafina Wollny: Sie kann nicht schwanger werden

Sarafina Wollny beim Frauenarzt

Dass der Babytraum von Sarafina Wollny nicht in Erfüllung geht, ist sicher keine einfache Situation. Besonders, weil ihre kleine Schwester Calantha gerade erst Mama geworden ist. Aber Sarafina ist trotzdem für die 18-Jährige da - egal wie sehr es sie schmerzt. In der neusten Folge " " begleitet sie die damals noch Schwangere sogar zum Frauenarzt!

will bei dem Besuch endlich das Gesicht ihres Babys in 3 D sehen. Bei diesem emotionalen Moment ist allerdings nicht nur Mama dabei, sondern eben auch Sarafina. "Mir geht’s gut damit. Ich habe jetzt auch keinen Gedanken für mich verschwendet. Ich bin für Calantha mit hierhin gefahren und ich bin richtig stolz, gerade meine Nichte oder meinen Neffen gesehen zu haben", so die Blondine tapfer.

In der letzten Folge sah das noch ganz anders aus...

Sarafina Wollny: Dramatischer Zusammenbruch

Als Sarafina Wollny mit Calantha und Silvia in Babyladen war, kam es zum traurigen Tränen-Drama. Erst zeigte sie ihrer Schwester zuversichtlich süße Babysachen, doch dann musste sie den Laden verlassen. Sie hat den Schmerz nicht mehr ausgehalten. In Mamas Armen brach sie draußen schließlich zusammen. Sie freue sich zwar riesig auf das Baby von Calantha, doch das es bei ihr selbst nicht klappen will, macht ihr schwer zu schaffen. Eine Situation, mit der sicher die gesamte Familie zu kämpfen hat....

Neue Doppelfolge „Die Wollnys“ am Mittwoch um 20:15 Uhr bei II