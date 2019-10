Reddit this

Zwar hat ihrem Peter schon längst das Ja-Wort gegeben, doch in der neuen Folge von " " sind die Vorbereitungen noch im vollen Gange. Nachdem bereits das Hochzeitskleid und der Anzug in der Türkei gefunden wurde, geht es jetzt in die letzten Züge.

Süße Überraschung für Sarafina Wollny

Für Sarafinas Junggesellenabschied haben sich ihre Freundinnen etwas ganz Besonderes ausgedacht. Eines Morgens wird sie von ihren Lieben geweckt. "Die Freude war auf jeden Fall groß. Ich in aufgeregt, was sie so alles mit mir vorhaben", freut sich Sarafina. Vor der Tür steht eine fette Stretch-Limousine. Mit der geht es zum Tanzkurs. Anschließend wird die illustre Runde mit einer Pferdekutsche zum Grillen gebracht.

Peter und seine Jungs reisen nach Holland

Doch auch Peters Junggesellenabschied kann sich sehen lassen. Mit seinen Kumpels verbringt er ein Männerwochenende auf einem Hausboot in Holland. Angeblich wollen sie nur ganz entspannt angeln, essen und quatschen. Doch die Mädels trauen dem Braten nicht. Haben die Jungs etwa eine Stripperin engagiert? Das erfahrt ihr am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

