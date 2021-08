Sarafina Wollny: Süßes Baby-Update

Bei einer Fragerunde auf Instagram offenbart Sarafina, wie die jüngsten Familienmitglieder Anastasia und Cataleya auf den Familienzuwachs reagiert haben. "Die beiden sind einfach nur Zucker ", schwärmt die frisch gebackene Mama. "Anastasia läuft hier rum 'Baby, Baby, Baby!' und würde am liebsten 24 Stunden am Bett stehen und die beiden einfach nur anschauen." Und Cataleya? "Püppi hält immer ganz vorsichtig die Händchen, wenn sie nicht gut drauf sind und steht dann da und sagt 'Baby Aua! Tschüss Aua!' Und wenn sie eine Puppe in der Hand hat, sagt sie immer 'Fina tauschen!'"