Sarafina Wollny: Traurige Beichte von der Neu-Mama

Wegen einer Schwangerschaftsvergiftung mussten Casey und Emory in der 30. Wwoche per Not-Kaiserschnitt geholt werden. Sarafina wurde sofort in Narkose versetzt. "Jede Minute hat gezählt, es musste schnell gehen", verrät die Wollny-Tochter jetzt bei einer Fragerunde auf Instagram. "Was mir auch sehr weh tat: Dass ich nicht bei der Geburt wach war. Ich hätte gerne die ersten Schreie gehört." Auch Ehemann Peter war nicht dabei. "Es sind Momente, die einfach fehlen."