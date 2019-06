Sarafina Wollny: Trauriges Aus! Ihr wird alles zu viel!

und Peter Heck schweben aktuell im Hochzeitshimmel! Nach über sieben Jahren Verlobung, wollen die beiden sich noch in diesem Jahr das Jawort geben. Das damit auch eine Menge Planungs-Stress verbunden ist, ist klar. Doch wird Sarafina etwa alles zu viel?

Sarafina Wollny kündigt Pause an

Via teil die Tochter von nun einen Schnappschuss mit ihren Fans, auf dem sie einen ersten Blick auf die Hochzeitsdeko von Sarafina und Peter werfen können. Doch nicht nur die Deko des Wollny-Sprosses sorgt bei ihren Fans für Aufsehen. Vor allem Sarafinas Kommentar dazu, erregt die Aufmerksamkeit ihrer Anhänger. So postet sie: "Ihr Lieben, es tut mir leid das ihr momentan nicht so viel von mir zu lesen bekommt, aber wir sind auf Hochtouren unsere Hochzeit am Planen, werde versuchen etwas mehr von mir lesen zu lassen." Oh je! Sarafina scheint der Hochzeits-Stress also mehr zuzusetzen, als erwartet. Doch zum Glück kann sie sich auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen...

Sarafinas Fans stehen ihr bei

Wie unter dem Post von Sarafina deutlich wird, haben ihre Anhänger vollstes Verständnis dafür, dass die 24-Jährige aktuell alle Hände voll zu tun hat. So kommentieren sie: "Wir wollen nicht viel hören Sarafina Hauptsache der Haussegen hängt grade und allen geht es gut!" sowie "Hauptsache ist es, dass es eine Traumhochzeit wird, die du und Peter niemals vergessen werdet." Mehr Fan-Support geht definitiv nicht! Wann die beiden sich das Jawort geben, ist noch nicht bekannt. Wir freuen uns aber schon jetzt...