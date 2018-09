Sarafina Wollny: Trennung! So sehr leidet sie darunter

Sie waren immer zusammen, doch jetzt muss plötzlich alleine klarkommen. Und die Trennung tut ihr so richtig weh!

Sarafina Wollny vermisst Mama Silvia

Die Rede ist von der Trennung von Mama . Bis das Haus in Ratheim fertig ist, sind , ihr Freund Florian, Tochter Celina, Sarafina und Freund Peter in eine Übergangswohung gezogen. Ganz ohne Mutti. Doch während die anderen ganz gut damit klarkommen, leidet Sarafina unter der Trennung!

Sie will so schnell wie möglich wieder mit Mama Silvia unter einem Dach wohnen. So einfach ist das baer leider nicht. Denn so lange der Anbau nicht fertig ist, muss sie in der WOhnung bleiben.

Sarafina Wollny: Mama Silvia ist der wichtigste Mensch in ihrem Leben

Sarafina Wollny und ihre Mama sind unzertrennlich. Das Mutter-Tochter-Duo hält immer zusammen - in guten, wie in schlechten Zeiten. Denn während die Kinder nach der Trennung von und Silvia heute keinen Kontakt zu ihrem Vater haben, war Mama immer da.