Sarafina Wollny & Peter: Aus und vorbei! Sie macht Schluss

Weil Peter noch keinen Führerschein hat, muss seine Frau ihn ständig rumkutschieren. Als er in der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" mal wieder zu seinen Kumpels an den See gefahren werden will, platzt Sarafina endgültig der Kragen ."Ich bin jedes Mal am hin und herfahren und werde von meiner Arbeit hier weggerissen", beschwert sich die 25-Jährige - und trifft eine knallharte Entscheidung. Sie tritt in den Fahr-Streik!