Sarafina Wollny & Peter: Überraschender Schlussstrich!

Es sprechen einige Indizien dafür, dass die 27-Jährige mit ihrer kleinen Familie schon längst in der Türkei wohnt, In einer Instagram-Story wurde Sarafina Wollny gefragt, ob sich die steigenden Benzinpreise aufgrund des Ukraine-Krieges auch in der Türkei bemerkbar machen. "Ja das merkt man", antwortete Sarafina Wollny darauf. Ein Zeichen, dass sie sich derzeit in dem Land befindet.