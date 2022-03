Sarafina Wollny & Peter Wollny: Das wusste bis jetzt niemand

Auch wenn sich Sarafina und Peter nichts sehnlicher als Nachwuchs wünschten, wollte es bei den beiden mit einer Schwangerschaft nicht so recht klappen. So entschloss sich das Paar, eine Kinderwunschklinik aufzusuchen. Sarafina und Peter unterzogen sich dabei einer Behandlung, für die sie ordentlich in die Tasche greifen mussten. Via "Instagram" berichtet Sarafina: "Alle drei Behandlungen haben knapp 12.000 Euro gekostet." Sie ergänzt: "Die erste Behandlung hatten wir 2017 gehabt und die letzte 2020." Ein voller Erfolg, wie sich im letzten Jahr zeigte. Doch weiterer Nachwuchs kommt für das Paar vorerst nicht in Frage! So fügt Sarafina abschließend hinzu: "Wir konzentrieren uns erst mal voll und ganz auf unsere zwei Jungs." Wie es für das Paar wohl weitergeht? Wir können gespannt sein …